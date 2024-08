WWE | LA Knight estende e ristruttura il suo contratto con la WWE con un nuovo accordo lucrativo

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 9 agosto 2024) LAè diventato ilWWE United States Champion a SummerSlam, interrompendo l’impressionante regno di Logan Paul come campione. Ora ha ancora più motivo di festeggiare, perché l’ex Eli Drake sta anche godendo di un, molto più redditizio,con la WWE. Sean Ross Sapp ha riferito su Fightful Select che, mentre le negoziazioni erano in corso per LA, le due parti erano molto distanti riguardo al compenso. Tuttavia, di recente, c’è stato un aggiornamento significativo in merito. LAe WWE: Un sodalizio duraturo LAhato ed esteso il suocon la WWE, garantendosi un notevole aumento di stipendio e impegnandosi a rimanere con la compagnia per diversi anni. Non è stato specificato esattamente quanto durerà questo