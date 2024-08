Volley Ferdinando De Giorgi | Abbiamo un deficit di esperienza e non sempre si può compensare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) Non c’è felicità a Parigi per la Nazionale italiane dimaschile. Dopo la netta sconfitta in semifinale contro la Francia, la Finale per il bronzo olimpico è stata un’altra bocciatura per la formazione allenata da Fefè De. Come era accaduto contro i transalpini, anche gli Stati Uniti hanno prevalso tre set a zero, con i seguenti parziali: 23-25, 28-30, 24-26. Un riscontro amaro, che vale il quarto posto in questi Giochi agli azzurri, quasi sciolti nel momento in cui serviva fare il cambio di passo. Si sperava che la vittoria molto sofferta nei quarti contro il Giappone potesse dare qualche energia in più, ma nei fatti i giocatori nostrani sono parsi quasi inermi al cospetto di chi aveva solidità tecnica e mentale per gestire match di questa qualità.