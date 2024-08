Vi dico perché Angela non doveva salire sul ring | Falcinelli un' amara verità

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Francoha avuto il privilegio di dare allo sport italiano ben 14 medaglie olimpiche. Il suo nome si riassume in una sola parola: boxe. E così in un'intervista a Repubblica spiega la sua posizione sul caso che ha riguardato Imane Khelif eCarini: "La nostra azzurra ha agito di istinto e ha sbagliato. Io l'ho detto cosa bisognava fare, “Walk over”: Carini nonnemmenoper combattere per manifesta inferiorità. E nonfosse più debole male condizioni di quell'incontro erano inique: l'avversario aveva una prevalenza di mascolinità". Poi ha aggiunto: "Khelif una donna? Va bene. Una donna che però, come mi sembra abbiano dimostrato chiaramente le analisi effettuate dall'Iba, aveva cromosomi maschili e una condizione che non aveva nulla a che fare con lo sport femminile". E nel mirino ci finisce il Cio: "Si è basato sui documenti di identità.