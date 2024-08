The Rugby Championship inizia domani la caccia agli All Blacks

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) Prende il viamattina l’edizione 2024 della, il torneo diche vede in campo Nuova Zelanda, Australia, Argentina e Sudafrica. E proprio i neozelandesi sono i campioni in carica che cercheranno di difendere il titolo. Si inizierà all’alba italiana, alle 6.30, con Australia-Sudafrica. Gli australiani arrivano da un lunghissimo periodo di crisi e sperano di rialzare velocemente la testa, anche se non sarà facile. Joe Schmidt sta ricostruendo la squadra e l’esordio casalingo contro gli Springboks è già un passaggio fondamentale per capire a cosa possono ambire i Wallabies. Curiosità, in panchina, per l’esordiente Carlo Tizzano, dalle origini chiaramente italiane. Il Sudafrica, invece, è una formazione più solida e consolidata e arriva come prima avversaria degli Allper il titolo.