Spacciatore stupra la sua fidanzata e lui lo uccide a coltellate | arrestato 33enne Il caso nel Novarese

(Di venerdì 9 agosto 2024) Svolta nelle indagini sull’omicidio di Fadili Charaf, un giovane di origini marocchine di 28 anni e senza fissa dimora, trovato morto nei boschi del Ticino a Oleggio, in provincia di Novara. I Carabinieri della città hannoun ragazzo italiano di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di omicidio volontario aggravato. E la suadi 19 anni è stata denunciata a piede libero per concorso morale nell’omicidio poiché avrebbe istigato il compagno a vendicarsi. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la sera del 24 luglio la donna aveva comprato della droga dal 28enne. Ma l’uomo l’avrebbe poi violentata in un bosco.