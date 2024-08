Scatta l’esodo ma sorpresa la benzina scende ai minimi da febbraio Risparmi fino a 29 euro facendo il pieno prima dell’autostrada

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Milioni di italiani si apprestano a caricare le macchine, da stasera il secondo grande esodo estivo. Saranno, nel complesso, vacanze più costose dell’anno scorso, dalle autostrade ai gelati, è aumentato tutto. Gli stipendi invece no. C’è però un piccolo sollievo. Diversamente da quanto accade non di rado in occasione dei grandi spostamenti i prezzi die gasolio stannondo, portandosi sui livelli più bassi dallo scorso 5. Un litro diself service si vende, in media, a 1,832, la stessa quantità di gasolio a 1,711. In modalità servito il costo è rispettivamente di 1,976e 1,856. Nelle aree di servizio autostradali i prezzi sono mediamente più alti rispetto alla rete ordinaria, con una differenza di circa nove centesimi al litro sullain self service e di quasi undici centesimi sul gasolio.