Puigdemont è al sicuro | fallimento della polizia catalana il politico è fuggito

(Di venerdì 9 agosto 2024) L'ex presidenteGeneralitat, Carlesieri dopo aver partecipato a un evento a Barcellona nonostante un mandato d'arresto che pende sulla sua testa, si trova ora fuori dalla Spagna, Lo ha annunciato il suo avvocato, Gonzalo Boye, in dichiarazioni a RAC1 e Catalunya Radio: “Si trova da ieri in un luogo, fuori da Barcellona, dalla Catalogna e dallo Stato”. Il giudiceCorte Suprema che indaga su Carlesha intanto chiesto ufficialmente spiegazioni allae al ministro degli Interni spagnolo sul volo che giovedì ha riportato il leader indipendentista in Catalogna per la sua fulminea ricomparsa a Barcellona.