Persi nello Spazio Il dramma di due astronauti | non si sa come farli tornare sulla Terra Dove sono e cosa è successo

(Di venerdì 9 agosto 2024) Sarà capitato anche a voi di partire per un viaggio, programmare il ritorno e poi, per qualche imprevisto,rlo ritardare. Ebbene, è quello che è accaduto anche a Barry Wilmore e Sunita Williams. Il problema è che lorodue, ebloccatiStazione Spaziale Internazionale, in mezzo allovano rimanere lassù solo otto giorni, ma poi quella settimana abbondante (iniziata il 5 giugno 2024) è diventata un soggiorno di due mesi e, adesso, la Nasa, cioè l’agenzia statunitense del programma spaziale, fa trapelare che di scendere, per i dueamericani, forse non c’è verso prima di febbraio 2025. Lui ha 61 anni, lei 58 eentrambi alla loro terza esperienza oltre l’atmosfera, ma unacosì non gli era mai capitata.