Parigi 2024 volley maschile | l’Italia oggi in campo con gli Stati Uniti per la medaglia di bronzo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9 agosto– Italiacontro glinella finale per ladinella pallavoloalle Olimpiadi di. Gli azzurri del ct De Giorgi scendono inalle 16 di9 agosto – in diretta tv e streaming – per chiudere l’avventura ai Giochi. Il sestetto azzurro cerca un posto sul podio dopo il k.o. incassato in semifinale contro la Francia padrona di casa, che si è imposta con un netto 3-0 conquistando l’accesso alla finale per l’oro contro la Polonia. Italia-Usa in diretta tv e streaming La finale per ildella pallavolotra Italia e Usa verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2. Possibili anche passaggi su RaiSportHD. Diretta streaming in chiaro su RaiPlay.