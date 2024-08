Non si ferma ad alt preso dopo inseguimento su lungomare Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 9 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoRicorda gli inseguimenti sulpartenopeo protagonisti di alcune pellicole anni ’70, i cosiddetti ‘poliziotteschi‘, quanto accaduto tra Mergellina e ildidove un 37enne napoletano è stato arrestato dalla Polizia locale al termine di un lungo. L’uomo era alla guida di una moto e non indossava il casco, quando gli agenti gli hanno imposto l’alt all’altezza della stazione di Mergellina. A quel punto ha tentato la fuga percorrendo in senso di marcia contrario, e a folle velocità, le principali arterie del, a quell’ora gremite di turisti e cittadini, anche salendo e scendendo dai marciapiedi. Inoltre, ha provato in più occasioni a cercare di far cadere i motociclisti della Polizia locale che lo inseguivano e lo affiancavano perrlo.