Morti sul lavoro nei primi sei mesi del 2024 registrate quasi tre vittime al giorno E Conte chiede al governo di affrontare il problema

(Di venerdì 9 agosto 2024) Passano i, gli anni e le legislature, ma nulla ferma la piaga dellesul. Una strage, perché di questo si può e si deve parlare, che non è degna di un Paese che ambisce a definirsi “civile” e che, al contrario di quanto si possa pensare, non accenna a diminuire ma, anzi, aumenta. Come si legge nell’ultima pubblicazione, risalente a tre giorni fa, dell’Osservatorio Sicurezza sule Ambiente Vega Engineering, in cui sono stati analizzati i dati sugli infortuni pubblicati dall’INAIL relativi al primo semestre del, “le statistiche rivelano ancora una preoccupante tendenza al rialzo degli incidenti nei luoghi di” visto che “neiseidel, in Italia si sono469sul, di cui 364 in occasione die 105 durante il tragitto casa-, con una media di 78 decessi mensili”.