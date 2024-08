MERCATO Sprint per Emerson Royal Oggi si presenta Morata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) È ormai imminente l’arrivo in rossonero di uno degli ultimi tasselli delestivo del Milan. Si tratta di, laterale destro del Tottenham di 25 anni che il Diavolo dovrebbe riuscire a strappare per una cifra attorno ai 15 milioni di euro.Da giorni l’affare è praticamente a un passo dalla definitiva chiusura. Andrà a giocarsi il posto con Calabria nella difesa di cui farà parte anche l’altro nuovo acquisto, Pavlovic. Nel frattempoa Casa Milan, a mezzogiorno, verràto Alvaro, il centravanti che la dirigenza ha scelto per raccogliere l’eredità di Olivier Giroud, in attesa di capire se prima di fine estate arriverà anche un altro centravanti o comunque un giocatore in grado di giocare da punta centrale.