LIVE Pentathlon Olimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA | inizia la laser run della semifinale B

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.45 Molto attento Malan che si è riportato sui primi tre al termine del primo giro. 18.43larun! 18.40 Gli atleti si stanno allenando al poligono per prendere le giuste misure al tiro. 18.38 Ancora qualche minuto prima di vivere l’ultima prova del giorno. 18.35 La lista di partenzarun. 1 JUN Woongtae KOR 0:00 2 SEO Changwan KOR 0:00 3 SATO Taishu JPN 0:01 4 GUTKOWSKI Lukasz POL 0:095 MALAN Giorgio ITA 0:11 6 DOGUE Marvin GER 0:20 7 SHABAN Mohanad EGY 0:22 8 SZEP Balazs HUN 0:23 9 CHEKAN Vladyslav UKR 0:29 10 LI Shuhuan CHN 0:30 11 CHOONG Joseph GBR 0:32 12 KASPERCZAK Kamil POL 0:32 13 BROWN Charles GBR 0:33 14 FERNANDEZ Andres GUA 0:36 15 SERRANO Franco ARG 0:41 16 BUSTOS Esteban CHI 1:10 17 ROJAS Marcos CUB 1:13 18 TOVKAI Oleksandr UKR 4:36 18.31run che andrà in scena dalle ore 18.40. 18.28 1:59.