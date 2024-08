Il mancato sgombero della Vela Celeste di Scampia e quelle domande in attesa di risposta

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 9 agosto 2024) Occorre certamente gioire per la cautela con la quale la procura di Napoli sta indagando sulle colpe per ildinonostante un’ordinanza in tal senso che risale addirittura al 2016, otto anni fa. Gli inquirenti stanno “cercando di risalire alla catena delle responsabilità”, fanno sapere, e si muovono con i piedi di piombo perché sarebbe davvero disdicevole che dopo tre morti e tredici feriti per il crollo di un ballatoio dichiarato pericolante si dovesse giungere a conclusioni affrettate. D’altra parte, la cultura garantista dell’ufficio dell’accusa più numeroso d’Italia è ben nota. Prima di formulare ipotesi di reato e accollarle ai sospettati si è sempre proceduto ad accurate verifiche di luoghi, fatti, circostanze nel rispetto del principio che è meglio avere un colpevole fuori che un innocente dentro.