Gigi Travostino e Claudio Batta Pronti a Incantare Saint-Rhémy-en-Bosses con una Serata di Cabaret

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il 17 agosto 2024, la pittoresca piazza del municipio di-en-si trasformerà in un palcoscenico vibrante grazie alla ““, un evento che vedrà protagonisti i talentuosi comici, in veste di direttore e comico, ed il suo special guest. Questo spettacolo promette di confermare ancora una volta il ruolo cruciale dinel promuovere la cultura e l’intrattenimento nella comunità locale. Sotto la direzione artistica di, “” è diventato un appuntamento imperdibile dell’estate valdostana, attirando visitatori da tutta Italia. L’inclusione di, noto per la sua comicità intelligente e coinvolgente, eleva ulteriormente il prestigio dell’evento, consolidandolo come un punto di riferimento nel panoramatistico nazionale.