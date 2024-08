Gestione illecita di rifiuti da demolizione | sequestri e sanzioni due denunce

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Bergamo ha recentemente scoperto e sequestrato un deposito illecito di 25 metri cubi dida ristrutturazione in un rivenditore di prodotti per l’edilizia nella bassa Val Seriana, da poco sotterrati sotto un cumulo di terra e ghiaia. Precedentemente, i militari, avevano proceduto al controllo di un camion dell’azienda che stava conferendo deiinerti in un impianto di recupero dell’alta pianura Bergamasca, senza però compilare il previsto formulario di trasporto e saltando le operazioni di controllo e pesatura all’ingresso del sito.