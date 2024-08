Genio o avvelenatore di pozzi? Lo studio su Musk e lo fake news dà dati incredibili

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 9 agosto 2024) Le informazioni false o fuorvianti sulle elezioni americane diffuse da Elonsu X hanno accumulato più di 1,2 miliardi di visualizzazioni solo quest'anno. Isono stati rilevati da una Ong, che ha messo in evidenzia l'influenza del sostegno del miliardario proprietario del social network, sulla campagna di Donald Trump. Il Centro per la lotta all'odio digitale (CCDH) ha identificato 50 post che parlano delle elezioni pubblicati da gennaio da Elone identificati dagli specialisti della disinformazione come falsi o fuorvianti. Il patron di Tesla è stato anche aspramente criticato per aver diffuso a fine luglio un video manipolato della vicepresidente americana e candidata democratica Kamala Harris, con milioni di visualizzazioni, che ha poi presentato come «satira».