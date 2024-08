Festival dell’Appennino tra escursioni eventi e giochi inclusivi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Domani ilfa tappa a Esanatoglia con duedi diversa difficoltà risalendo le acque dell’Esino: una passeggiata inclusiva e un percorsostico fino a uno degli eremi più belli delle Marche, l’eremo di San Cataldo, concludendo la giornata con lo spettacolo della Compagnia Nando e Maila "Sonata per tubi". Il ritrovo per entrambe leè alle 9.15 in piazza Giacomo Leopardi con partenza alle 9.30 sia per il percorsostico che per l’escursione inclusiva. Il primo, lungo 8,2 km (tempo di percorrenza circa 4 ore e trenta) prevede il rientro verso le 14. Per l’altra, lunga 4 km, si impiegano circa 2 ore (rientro alle 12.30, prenotazione obbligatoria chiamando o scrivendo su whatsapp al 3701567741). Nel pomeriggio ci saranno tavoli da giocoa cura di Event.