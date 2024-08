Come si costruisce una inquadratura per il verticale

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 9 agosto 2024) I content creator hanno iniziato a guardarci negli occhi, hanno provato a interagire con noi (o con gli elementi dello smartphone, dalle tastiere ai pop-up, passando per le emoji e gli adesivi), hanno richiesto la nostra attenzione sulla base della loro presenza e della rapidità di una comunicazione che doveva esaurirsi, al massimo, in sessanta secondi. Per questo, con l’utilizzo massiccio dei social network e delle loro ultime versioni (da TikTok in poi, anche i social di Meta hanno iniziato a guardare il mondo in) anche il modo di fruire di un contenuto audiovisivo (un tempo appannaggio del cinema o della televisione) è totalmente mutato.