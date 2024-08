Buona la prima Adventure supera il test del mercato

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 9 agosto 2024) Quando la campanella è suonata, alle nove in punto di mattina, c’era tutto lo stato maggiore: quattro donne al timone di, società torinese per il digitale, attiva nel settore della comparazione di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni, al debutto sui listini dopo essere stata ammessa alle negoziazioni sulEuronext Growth Milan da Borsa Italiana. Per Piazza Affari si tratta della 33esima ammissione dell’anno suldedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita. A tirare il cordino, la ceo Silvana Cozza, affiancata da Luana Matterazzo, direttrice generale, Daniela Di Napoli, chief marketing officer e chief technology officer e Debora Vargiolu, chief administrative officer.