Billie Eilish Snoop Dogg e Red Hot Chili Peppers alla Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi

(Di venerdì 9 agosto 2024) Variety ha rivelato in esclusiva i nomi degli artisti che si esibiranno durante lafinaledi. Si tratta die i Red Hot. Laavrà luogo domenica e la notizia di Variety si basa su quanto riferito da «diverse fonti». I tre artisti saranno in realtà a Los Angeles (probabilmente tutti tranne, che si sta godendo lein loco) – dove si terranno le prossime– e le loro performance saranno in parte pre-registrate e in parte dal vivo. A supervisionare il tutto c’è Ben Winston – produttore già di Adele: One Night Only della CBS – che lavorerà a stretto contatto con gli organizzatori francesi. LEGGI ANCHE: VMAs 2024, tutte le nomination: come votare e dove seguire la diretta A confermaprime indiscrezioni, un tweet di Charli XCX ha ulteriormente emozionato gli utenti.