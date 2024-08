Balneari Cna va in pressing | Bene l’intervento della Regione Ma manca l’impegno statale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) "Lafaa intervenire sul tema dei, almeno tiene alta l’attenzione sul tema, anche se quel cheè una disciplina". Nevio Salimbeni, responsabile di Cna, interviene sul tema delle gare per l’assegnazione delle concessioni degli stabilimenti che riguardano circa 400 realtà economicheprovincia di Ravenna di cui almeno 200 all’interno dell’area comunale e che oggi, in parte, protesteranno aprendo gli ombrelloni solo dopo le 9,30 del mattino. Come valuta, e dell’assessore Corsini in particolare, che dice di voler scrivere le regole per le gare? "Positivamente, lafaa intervenire sulla scorta anche di quello che già hanno fatto o stanno facendo altre Regioni come la Toscana, la Calabria, il Friuli Venezia-Giulia e lo stesso Veneto.