Ultime Notizie Roma del 08-08-2024 ore 19 | 10

(Di giovedì 8 agosto 2024)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno in Ucraina Il Blitz con soldati età anche la regione di Kurt costituiscono una provocazione su larga scala nel secondo Vladimir Putin e presidente della Russia aperto così la giornata presidente la riunione del Governo il primo punto è risultato dellenews della guerra la Russia deve difendersi sul proprio territorio dopo l’incursione delle truppe ucraine secondo Mosca le foto di chi è che ieri hanno attraversato il confine danno luogo a scontri sul suolo Russo regione di Kursk trova il confine con la base di sumy in Ucraina Putin e quindi affermato che i soldati stanno eseguendo attacchi contro strutture civili nella Plus scontri che secondo la Russia hanno provocato la morte di 5 persone oltre 20 feriti chi non ha commentato i combattimenti nella zona non vecchi ...