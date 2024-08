Scuole | installati gli allarmi antintrusione in 36 edifici comunali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) Pisa, 8 agosto 2024 – Si è concluso nel mese di luglio il primo lotto di lavori, per un importo di circa 170mila euro, per l’installazione di 36 impiantiin altrettantecittadine. Tutti i sistemi di allarme possono funzionare anche in assenza di elettricità e sono connessi direttamente con le forze dell’ordine e con la Polizia Municipale. A questo intervento farà seguito nei prossimi mesi un secondo lotto di lavori, per un importo previsto di 186mila euro, che consentirà di installare impiantianche nelle restanti 28cittadine e nei seguenti immobili: Arsenali Repubblicani, Chiesa della Spina, Torre Guelfa, Fortilizio della Cittadella, Centro SMS e Biblioteca comunale SMS.