Reggiana è fatta per Portanova Pizzimenti | Ora priorità alla difesa

(Di giovedì 8 agosto 2024) "Suspero di potervi dare al più presto notizie positive, ma non voglio sbilanciarmi fino a quando non è tutto firmato". La prudenza diè figlia delle (molteplici) trattative sfumate sul più bello in questa sessione di calciomercato, ma ormai non ci sono più dubbi: il centrocampista classe 2000 lascia il Genoa e arrivaa titolo definitivo. Probabilmente già oggi il club ufficializzerà i termini dell’accordo che dovrebbe essere di durata biennale con l’opzione di un terzo anno a favore del club. È tutto fatto, non ci sono più condizionali da usare. Il ds granata, in sede per la presentazione di Ignacchiti e Stulac, successivamente ha poi fatto il punto della situazione a 360 gradi.