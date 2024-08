PRIME di Logan Paul colpita da una causa legale da 68 milioni di dollari

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 8 agosto 2024)è attualmente una delle celebrità più conosciute al mondo, avendo ottenuto grande successo in ogni settore in cui si è impegnato. Tuttavia, essendo il proprietario della bevanda energetica, deve ora affrontare unada 68di. Come riportato in precedenza, la bevanda sportiva diEnergy, ha attirato molta attenzione da parte della FDA. L’indagine si è concentrata sull’elevato contenuto di caffeina della bevanda, equivalente a quello di sei lattine di Coca-Cola. Chiaramente, la bevanda energetica è ancora al centro delle notizie per le ragioni più sbagliate. Secondo Bloomberg, Refresco, il fornitore della bevanda energetica, sta facendoper almeno 67,7di. Refresco sostiene cheha violato un contratto del 2023.