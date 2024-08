Ponti promossi sulla provinciale | Senza pericoli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024) Non sono state rilevate situazioni di pericolo: è questo l’esito delle attività ispettive effettuate da Ansfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) sull’intera tratta della sp1. La verifica, avvenuta a metà luglio, ha confermato l’efficacia delle operazioni di ispezione e manutenzione nonché la corretta pianificazione degli interventi da parte della Provincia di Varese. I controlli, condotti in predei tecnici di Villa Recalcati, avevano l’obiettivo di valutare l’attività di censimento, ispezione e manutenzione eseguita dall’ente e l’organizzazione dei relativi processi. L’esame ha riguardato 15, alcune opere idrauliche, strutture di sostegno, lo stato della carreggiata e relative pertinenze, incluse segnaletica stradale, guardrail, pavimentazione e manutenzione del verde.