Napoli-Modena | probabili formazioni e dove vederla

(Di giovedì 8 agosto 2024) Gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024. I partenopei vogliono partire con il piede giusto per dimenticare le delusioni della passata stagione, ma gli emiliani non hanno intenzione di scansarsi.si giocherà sabato 10 agosto 2024 alle ore 21.15 presso lo stadio Maradona.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli ex campioni d’Italia, dopo una stagione travagliata che li ha visti esclusi dalle coppe europee, si sono affidati ad un tecnico vincente come Antonio Conte che avrà il difficile compite di riportare subito in alto la squadra. Nell’ultima uscita precampionato, è arrivata la sconfitta contro il Girona per 2-0, che comunque non cancella quanto di buono fatto nelle prime uscite. Gli emiliani, dopo il decimo posto della passata stagione, puntano ad una salvezza tranquilla, strizzando magari anche l’occhio ai playoff.