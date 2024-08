Montreal Bublik trova un colpo incredibile… ma non è valido VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) Alexanderstava per combinarne una delle sue. Nel match ormai compromesso contro l’amico e compagno di doppio Ben Shelton nel Masters 1000 di2024, il kazako rincorre una palla corta e lancia la racchetta nel disperato tentativo di raggiungere la palla. Ci riesce eaddirittura una controsmorzata vincente, ma ovviamente il punto non èpoiché la racchetta non era impugnata dal giocatore al momento dell’impatto. Probabilmente il 15 più bello di sempre tra quelli irregolari.unincredibile ma non è) SportFace.