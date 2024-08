Masterchef spunta retroscena agghiacciante | liti e insulti senza precedenti

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 8 agosto 2024) A “” non sempre è tutto rose e fiori, a volte l limite è stato davvero oltrepassato, anche se non tutti i telespettatori lo sanno. Ormai da anni “” rappresenta un appuntamento fisso per i tantissimi abbonati Sky, che non vedono l’ora di seguire con passione la gara culinaria a cui partecipano i concorrenti. Questa per molti di loro può essere un’opportunità per mettere a frutto la loro passione per la cucina e, se possibile, dare una svolta alla propria vita. Non sono poche infatti le persone che si sono messe in gioco nel corso degli anni sfruttando appieno i consigli ricevuti dai giudici al punto tale da trasformare l’amore per i fornelli in un vero e proprio lavoro. A volte i toni si alzano anche a “” – Foto ANSA – Cityrumors.