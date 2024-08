La musica indipendente che non teme le imperfezioni Il Soundpark Fest accoglie il ritorno degli ’I Hate My Village’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Questa sera gli ’IMy, supergruppo amatissimo della scena, suoneranno alPesaro all’Anfiteatro Miralfiore (ore 21), per una data del loro tour estivo "Nevermind the Tempo", aperta dalle esibizioni dei turchi ’Lalalar’ eitaliani ’Korobu’. Un disco che segna anche un vostro atteso. Cosa è cambiato in questi anni? Adriano Viterbini: "Il mondo è cambiato, e noi siamo il mondo. Lo sguardo sulle cose, come suoniamo, quello che sentiamo dentro, cambia sempre. La parola ’pressappoco’, ad esempio, è diventata uno spunto interessante con cui divertirci a inventare questo disco. Siamo tornati con un secondo album perché ci piace stare insieme e darci da fare, curiosare nelle nostre manie. Innocue forme di pazzia. Il rapporto tra noi è magico, a un certo punto le cose succedono". Cominciamo dal titolo del disco.