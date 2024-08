Juve parla Cabal | La maglia bianconera è un sogno Voglio seguire le orme di Chiellini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Torino, 8 agosto 2024 – Juan Davidsi candida a essere protagonista dellaper i prossimi anni. Il suo intento è chiaro: diventare un punto di riferimento. In sintesi,ledi Bonucci e. Non una tappa di passaggio, ma una di arrivo per il centrale prelevato dal Verona e chiamato a guadagnarsi la fiducia di Thiago Motta che lo metterà in ballottaggio con gli altri del reparto e, se arriverà, con Jean Clair Todibo che lavuole prelevare in tempi rapidi dal Nizza.: “Per me laè un” La parola chiave per i nuovi arrivati è spesso una sola:. Vestire larappresenta il punto più alto di una carriera e l’intento è quello di ricreare uno spirito di comunità e attaccamento verso i colori bianconeri. Tutti i nuovi arrivati si dicono orgogliosi di essere in questa società e nemmenoha fatto eccezione.