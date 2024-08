Il curioso caso dell' osteria friulana che ha conquistato Trieste e una sua piazza nascosta

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 8 agosto 2024) La formula è tanto semplice quanto non scontata: il nome, un inno alla convivialità; i prodotti, accuratamente selezionati. Gli ingredienti per un successo che non è mai assicurato, ma che qui, ormai, è conclamato. Quindi, vale la pena approfondirli, giusto per descrivere con maggior dovizia di particolari ildi un “posticino carino” che hala città senza tanto fragore e dove oggi ci si mette volentieri in fila – ma scorre – per trovare un posto a sedere. E che ha meritatamente ottenuto il premio come Campione Regionale per la guida Street Food 2025. Piccolafurlana Cemût (si legga “tsemiut” – all’incirca - ma aè “cemut”, come si legge) significa "Come stai?" in friulano.