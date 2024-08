Il condominio solidale | Una piccola comunità contro la solitudine noi apripista in Italia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Appartamenti che diventano, unper contrastare ladegli over 65. Questa l’essenza degli alloggi inaugurati a Collevario due anni fa, che continuano ad accogliere anziani, giovani e laboratori intergenerazionali nei loro spazi. "Sempre più over 65 vivono sganciati dalla rete familiare, rimanendo soli senza coniuge e con figli lontani per lavoro, vivendo spesso in condizioni di disagio – spiega la vicesindaco Francesca D’Alessandro –.