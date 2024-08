Bologna FC testa al Mallorca | sabato l’amichevole a Palma

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024), 9 agosto 2024 – Prosegue a Casteldebole il lavoro dei ragazzi di Vincenzo Italiano. I rossoblù hanno svolto un allenamento mattutino al Centro Tecnico “Nicolò Galli”, con una seduta tattica propedeutica alla preparazione in vista deldi lusso che si giocherà10 agosto ade. Ilaffronterà alle 20.30 i padroni di casa allo stadio Son Moix in quello che sarà l’ultimo test prima dell’inizio del campionato. A dieci giorni dall’avvio della stagione, che comincerà tra le mura amiche del Dall’Ara contro l’Udinese domenica 18 luglio alle 18.30, ilrimane un cantiere aperto, con il calciomercato che potrebbe regalare ancora due innesti ad Italiano salvo occasioni last minute che Sartori e Di Vaio ci hanno mostrato saper cogliere molto bene specialmente negli anni passati.