Azimut entra in 16 società di consulenza in Australia

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il gruppo, tramite la sua controllatana Az Next Generation Advisory (Az Nga), ha stipulato una partnership strategica con l'istituto finanziario Amp Limited e il gruppo di servizi diEntireti, per creare un'offerta unica per i consulenti finanziari. Attraverso questo accordo, Az Nga acquisirà le quote di minoranza di Amp in 16leader nellafinanziaria e fornirà soluzioni per la crescita e successione aziendale. La transazione prevede che Az Nga acquisisca tra il 9% e il 49% delle quote in queste 16, le quali gestiscono complessivamente circa 14 miliardi di dollarini. L'accordo aggiungerà oltre 200 consulenti finanziari e più 40 sedi alla rete in espansione di Az Nga. Il completamento dell'operazione è previsto entro la fine dell'anno.