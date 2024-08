Astronomia tutte le stelle di agosto | dalle lacrime di San Lorenzo alla Via Lattea lo spettacolo del cielo estivo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) L'estate del 2024 promette di essere una stagione indimenticabile per gli appassionati di, grazie a una serie di fenomeni celesti che cattureranno l'attenzione di osservatori di tutto il mondo. Tra gli eventi più attesi, spicca la luna piena di, conosciuta come la "Luna dello Storione". Ma non è tutto: iloffrirà anche lodelle Perseidi, lo sciame meteorico più spettacolare dell'anno, che raggiungerà il suo apice il 12. La Via: un'opportunità unica per l'osservazione Molti non sanno che l'estate è anche il momento ideale per osservare la maestosità della Via. Gli abitanti dell'emisfero settentrionale avranno la possibilità di contemplare la nostra galassia senza l'ausilio di sofisticate apparecchiature astronomiche, come telescopi.