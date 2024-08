Alberi e pali caduti per le violente raffiche di vento | 45 interventi dei pompieri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024) Lodi, 8 agosto 2024- Allarme maltempo nel Lodigiano, quarantacinque emergenze in poche ore. Serata e notte di fuoco per i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi e dei distaccamenti volontari di Sant’Angelo Lodigiano e Casalpusterlengo. E molto lavoro anche per polizia locale e protezione civile. Dopo la tromba d’aria del tardo pomeriggio del 7 agosto 2024, con fortissimedie pioggia torrenziale, moltihanno ceduto e sono precipitati o diventati pericolanti. Le chiamate e le richieste di aiuto si sono susseguite da tutto il Lodigiano. Nel tardo pomeriggio di mercoledì, sotto le sollecitazioni del, è precipitato un grosso cedro del parco di via Leonardo da Vinci a San Rocco al Porto.