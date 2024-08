Stelle cadenti | dove ammirarle in Italia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Purché sia a contatto con la natura: sembra essere questa l’unica vera richiesta dei viaggiatori di oggi fatta al momento di scegliereandare a guardare lela notte di San Lorenzo (e nei giorni successivi). I desideri da esprimere con il naso all’insù, la notte di Ferragosto, tutti momenti in cui il tempo sembra fermarsi a favore di una vita lenta che solo il ritmo della natura è in grado di scandire. Il mare rimane la destinazione prediletta deglini (72%), nonostante sia in aumento la preferenza per la montagna. È cresciuta la consapevolezza ambientale tra i viaggiatori, che cercano sempre più attività all'aria aperta non solo per i benefici ecologici ma anche per la salute, a patto però che si sia in grado di vivere la propria vacanza green in sicurezza. Per sé stessi e per chi quella natura la vive prima di noi.