Soppressa la fiera di Piediripa

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La festa del patrono San Vincenzo Maria Strambi a, tra circa un mese, non avrà la. Con determina del dirigente comunale Andrea Castellani, è stato infatti stabilito di sospendere temporaneamente la manifestazione. Si era sempre tenuta la domenica finale, nel secondo dei due weekend di iniziative e per anni la location era stata via Bramante, quindi proprio nel 2023 si era provato il cambio trasferendola lungo via Borgo, più nel cuore abitato della frazione. In verità però l’esperimento volto a rivitalizzare lanon era riuscito, poche le bancarelle presenti e totale l’indifferenza dei residenti. Insomma la soppressione purtroppo era diventata inevitabile come si legge nell’atto comunale di ieri, per il momento è temporanea ma il consiglio comunale, organo competente in materia, potrà decretarla in via definitiva.