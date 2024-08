Sollevamento pesi Zhihui Hou si salva all’ultima alzata e regala alla Cina il secondo oro a Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Due su due. Lamonopolizza come da pronostico la giornata inaugurale delai Giochi Olimpici die, dopo la netta vittoria di Fabin Li nella -61 kg maschile, può festeggiare anche la medaglia d’oro conquistata in extremis e col brivido dsuper favoritaHou nella -49 kg femminile sulla pedana del Paris Expo Porte de Versailles.titolo olimpico consecutivo tra ileggeri per la 27enne asiatica, che bissa dunque il trionfo di Tokyo 2021 complicandosi però la vita e mettendoci una pezza solamentedi slancio. Hou, in svantaggio di quattro lunghezze (89 a 93) dopo l’esercizio di strappo rispettorumena Mihaela Valentina Cambei, è stata costretta a provare i 117 kg per effettuare il sorpasso e vincere la graduatoria assoluta.