Scienza grazie ai segnali registrati dal Gps è possibile rilevare terremoti anni prima

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Esistonoassociati airilevabili da Gps – lo stesso sistema che viene utilizzato su mappe e navigatori degli smartphone – moltoe molto lontano, e che quindi potrebbero essere potenzialmente sfruttati per mitigare il rischio sismico. Queste, in estrema sintesi, le conclusioni di due studi guidati dall’Universita’ di Parma, recentemente pubblicati sul Journal of Geophysical Research: Solid Earth e sulla rivista Scientific Reports, e incentrati su due deipiu’ significativi d’inizio millennio: quello dell’Aquila del 2009 (magnitudo 6.3) e quello del Sichuan del 2008 (magnitudo 7.9). Primo autore di entrambi, Giampiero Iaffaldano, docente di Geofisica della Terra solida dell’Unita’ di Scienze della Terra al Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilita’ Ambientale dell’Universita’ di Parma.