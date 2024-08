Perché Batman | Caped Crusader è la miglior rilettura possibile degli esordi dell’Uomo Pipistrello

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Sono almeno 5 i motivi che rendono la serie animata, in streaming su Prime Video, un evento imperdibile. Fin dai primi episodi, per partire col botto, è il dualismo tra apparenza e realtà, in primis dell'uomo-, l'elemento caratterizzante di questa storia ambientata negli anni in cui sono nati tanto il personaggio quanto il fumetto. Per alcuni, il cavaliere oscuro è un eroe, per altri una minaccia. E spesso Bruce Wayne è una maschera più sicura e protettiva rispetto a. Specie quando una psichiatra - nello specifico l'ennesima versione di Harley Quinn, amante del Joker - si avvicina fin troppo alla vera anima dell’orfano più ricco di Gotham, mai troppo distante dalla sua parte umana, debolezze comprese.