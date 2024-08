Panico a Fontana di Trevi | turista spruzza spray urticante in un fast food

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 7 agosto 2024) CRONACA DI ROMA – Unisraeliano provoca momenti di paura nel centro di Roma Attimi disi sono verificati ieri pomeriggio in unsituato nei pressi delladi, a Roma. Unisraeliano di 43 anni ha improvvisamente utilizzato unoall’interno del locale, causando paura e disagi tra i clienti e il personale presente. L’intervento tempestivo di una pattuglia dei vigili urbani del centro storico, impegnata in un servizio antiabusivismo commerciale nella zona, ha permesso di bloccare l’uomo rapidamente. Gli agenti si sono assicurati delle condizioni di salute delle persone coinvolte, e il personale sanitario è stato chiamato per prestare soccorso a un dipendente delche lamentava bruciore agli occhi e difficoltà respiratorie.