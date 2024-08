Olimpiadi di Parigi Alison Gibson sbatte sul trampolino | tuffo disastroso

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Paura alledicolpisce in pieno ilnelle qualificazioni individuali dei tuffi da 3 metri. All’Aquatics Centre l’americana ha fallito la sua prima esecuzione nel test dopo il salto. Ha sbattuto il piede suldurante la discesa: un impatto fortissimo che, in un primo momento, ha destato preoccupazione. Poi, l’atleta statunitense è scita dall’acqua mostrando qualche piccolo acciacco, immediatamente raggiunta dal suo allenatore, che ha cercato di rincuorarla con una pacca sulla spalla.Leggi anche:, finale 100m: Marcel Jacobs arriva quinto. Vince Noah Lyles Come sta l’atleta americanaDA 0 PERE CHE BOTTA Inizia nel peggiore dei modi la gara di tuffi dalda 3 metri per la statunitense#Paris2024 #Olympics #HomeOfTheOlympics #Diving #pic.twitter.