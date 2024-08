Napoli colpo di scena tra i pali | Meret è sul mercato Kepa l' alternativa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024), 7 agosto 2024 – Nel momento del suo insediamento sulla panchina dele in quelli immediatamente successivi, Antonio Conte aveva stilato un elenco di intoccabili, provando così a facilitare (o forse inconsciamente a complicare) il lavoro di Giovanni Manna e degli altri uominidel quartier generale di Castel Volturno. In questa lista e nelle successive bozze era sempre presente il nome di Alex, indicato dal nuovo allenatore come il portiere del presente e del futuro di Fuorigrotta anche a fronte del rientro alla base di Elia Caprile, promettente giovane che ha sfruttato al meglio il suo anno di apprendistato a Empoli. Insomma, sospirone di sollievo in casaper un reparto, forse l'unico, già bello e finito e senza quindi la necessità di pescare sul, con tutte le conseguenze e le incognite del caso.