Marvel punta su Tom Cruise nei panni di Iron Man per il nuovo film Avengers

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Scritto da MisterMovie.it, Una nuova voce sta facendo tremare il mondo dei fan della: Tompotrebbe finalmente entrare a far parte dell’universo cinematografico, interpretando niente meno cheMan in un prossimodei Vendicatori. Tomnell’Universo? TomneidiMan è stato uno dei grandi “What if” nella storia della. Inizialmente,era la prima scelta dello studio per interpretare l’iconico eroe. Tuttavia, una disputa salariale e la mancanza di fondi portarono alla separazione dell’attore dal progetto. Questo aprì la strada a Robert Downey Jr., che prese il ruolo e divenne il volto simbolo del franchise dei Vendicatori.