Leoni un secolo di calcio Us Poggibonsi in festa Ricco cartellone di eventi

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Undi passione verso i colori. Nel 2025 la ricorrenza ufficiale a tre cifre della fondazione della Use la stessa società si sta attivando per mettere in piedi undi iniziative per rimarcare lo speciale compleanno. Da una mostra fotografica a una pubblicazione, da una maglia celebrativa alla scelta del marchio con l’effigie dell’originario leone in campo giallorosso e il numero 100. Questi i progetti svelati, o tratteggiati, negli spazi di fronte al bar dello stadio in un evento introduttivo con la partecipazione fra i relatori del presidente Giuseppe Vellini, della sindaca Susanna Cenni, del ds Jacopo Galbiati, dell’allenatore Stefano Calderini.