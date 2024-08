L’Avellino batte il colpo Redan accordo raggiunto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ Daishawnilin attacco del. La società irpina timonata dalla famiglia D’Agostino ha definito gli ultimi dettagli per l’arrivo dell’attaccante nederlandese classe 2001 a titolo definitivo.raggiungerà i nuovi compagni di squadra già nella serata di domani, prima della gara di Coppa Italia Frecciarossa contro l’Udinese in programma per venerdì (ore 18.30) alla “Bluenergy Stadium”. Cresciuto nel settore giovanile dell’Ajax, dal 2017 al 2019 ha giocato nel settore giovanile del Chelsea. Acquistato dall’Hertha Berlino nell’estate del 2019, ha debuttato fra i professionisti il 25 agosto seguente disputando l’incontro di Bundesliga perso 3-0 contro il Wolfsburg. Nella passata stagione ha vestito la maglia della Triestina collezionando 31 presenze e mettendo a referto 10 gol.