Irriconoscibile dopo Vite al limite | pesava 276Kg oggi Susan è una ragazza stupenda

(Di mercoledì 7 agosto 2024)aver partecipato aal, la giovaneha completamente stravolto la sua vita:ha un fisico stupendo. Tra i tanti pazienti del mitico Dottor Nowzaradan,ricordiamo, una giovane donna che, all’inizio del percorso,ben 276 kg.. Scopriamo com’è diventata. Questa eraall’inizio del suo percorso con il dottor Nowzaradan -(screenshoot Youtube)- Cityrumors.italcontinua a tenerci compagnia da moltissimi anni su Realtime, al canale 31. Al timone c’è sempre lui, il mitico Dottor Nowzaran che da sempre fa del suo meglio per aiutare i pazienti non solo a perdere peso ma anche a riappropriarsi della propria vita risolvendo dinamiche disfunzionali che hanno radici nel passato. Il format del docu-reality è sempre lo stesso: persone affette da grave obesità si rivolgono al medico per perdere peso e tornare in salute.